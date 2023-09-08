Haberler Gündem Akaryakıt fiyatlarına indirim zam gelecek mi? 7 Eylül 2023 güncel motorin, benzin, LPG fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

Akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam gelecek mi? 7 Eylül güncel motorin, benzin, LPG fiyatları Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak hatırlanacağı gibi 5 Eylül Salı günü LPG fiyatına 1 lira 30 kuruş zam yapılmıştı. Gelen bu zam, "Akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam gelecek mi? Bugün motorin, benzin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 7 Eylül 2023 güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları... Habertürk Giriş: 08.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:53 facebook

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Döviz kurunda ve brent petrol fiyatındaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda brent petrolün artış eğiliminde olması, akaryakıt fiyatlarına zam gelir mi sorusunu gündeme getirdi. Peki, "Akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam gelecek mi? Bugün motorin, benzin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" İşte 7 Eylül güncek akaryakıt fiyatları...

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AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.