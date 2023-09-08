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        Haberler Gündem Akaryakıt fiyatlarına indirim zam gelecek mi? 7 Eylül 2023 güncel motorin, benzin, LPG fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

        Akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam gelecek mi? 7 Eylül güncel motorin, benzin, LPG fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak hatırlanacağı gibi 5 Eylül Salı günü LPG fiyatına 1 lira 30 kuruş zam yapılmıştı. Gelen bu zam, "Akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam gelecek mi? Bugün motorin, benzin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 7 Eylül 2023 güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:53
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        Döviz kurunda ve brent petrol fiyatındaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda brent petrolün artış eğiliminde olması, akaryakıt fiyatlarına zam gelir mi sorusunu gündeme getirdi. Peki, "Akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam gelecek mi? Bugün motorin, benzin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" İşte 7 Eylül güncek akaryakıt fiyatları...

        2

        AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

        Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı.

        31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.

        Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.

        3

        OTOGAZA ZAM GELDİ!

        5 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.

        İşte 7 Eylül güncel güncel motorin ve benzin fiyatları:

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.82 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,80 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,93 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,36 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,44 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,46 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,62 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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