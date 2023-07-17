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Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV tutarlarında artış yaşandı. ÖTV zammının ardından 16 Temmuz Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına 5 ve 6 lira zam geldi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 28.05 liradan 34.05 liraya ve motorin fiyatları ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi. İşte 17 Temmuz 2023 Pazartesi ÖTV zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...