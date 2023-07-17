Akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı! İşte 17 Temmuz güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
Motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündeme geldi. Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV zammı ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncellendi. ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5'er lira, LPG'de ise 4 lira artırıldı. akaryakıt fiyatlarındaki Özel Tüketim Vergisi zammı sonrası kurşunsuz benzinden alnan ÖTV tutarı 7,5265 lira oldu. İşte 17 Temmuz Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum...
Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV tutarlarında artış yaşandı. ÖTV zammının ardından 16 Temmuz Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına 5 ve 6 lira zam geldi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 28.05 liradan 34.05 liraya ve motorin fiyatları ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi. İşte 17 Temmuz 2023 Pazartesi ÖTV zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
BENZİNİN LİTRESİ 45, MOTORİNİN LİTRESİ 43 KURUŞ KDV ZAMMI
KDV artışı sonrası benzinin litresine ortalama 45, motorinin litresine ise 43 kuruş zam geldi. Zamlar 10 Temmuz itibarıyla pompa fiyatına yansıdı.
BENZİNE 15 TEMMUZ'DA ZAM GELMİŞTİ!
Benzin fiyatları 15 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla 1 lira 32 kuruş zamlanmıştı.
ÖNCEKİ GÜN MOTORİNE ZAM YAPILMIŞTI
Önceki gün motorin fiyatlarına 1 lira 7 kuruşluk fiyat artışı uygulanmıştı.
AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELDİ, NE KADAR ARTTI?
16 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına bir zam haberi daha geldi.Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanırken benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı.
MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA DEV ZAM GELDİ!
15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litrei ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 17 TEMMUZ 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,97 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,26 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,01 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,36 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,53 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 32,87 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL
İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,54 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 32,93 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL