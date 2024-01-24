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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Akaryakıt fiyatlarına peş peşe üçüncü zam! Akaryakıt zammı ile 24 Ocak 2024 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Araç sahiplerini üzecek haber: akaryakıt fiyatlarına peş peşe üçüncü zam! İşte 24 Ocak LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmaya göre değişim gösteren akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​80,21 dolardan işlem görürken akaryakıt fiyatlarına da bir haftada peş peşe üçüncü zam geldi. 18 Ocak'ta LPG'ye, 20 Ocak'ta motorin fiyatına ve 24 Ocak'ta ise benzin fiyatlarına zam geldi. İşte 24 Ocak 2024 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 08:22 Güncelleme: 24.01.2024 - 08:34
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        Güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında gözlemlenen dalgalı seyir, akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 18 Ocak'ta LPG fiyatlarına yapılan 40 kuruşluk zammın ardından son olarak 20 Ocak Cumartesi günü ise motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş zam yapılmıştı. Araç sahiplerini üzecek haber bu sefer benzinden geldi. Benzin fiyatlarına yapılan 1 liradan fazla zam pompa fiyatına yansıdı. İşte 24 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları...

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        BRENT PETROL 80,21 DOLAR!

        Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​80,21 dolardan işlem görüyor.

        Dün 80,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 80,21 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,91 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatların yükselişinde, geçen hafta etkili olan ve bu hafta da devam etmesi beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle ABD’de bazı petrol üretim tesislerinde meydana gelen kesintiler etkili oldu.

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        18 OCAK'TA LPG'YE ZAM GELMİŞTİ!

        LPG'nin litre fiyatına 18 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam yapıldı.

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        20 OCAK'TA MOTORİNE 1 LİRANIN ÜZERİNDE ZAM YAPILDI!

        Motorin fiyatlarında 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam geldi.

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        AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE 3. ZAM!

        Benzin ve motorin fiyatları brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte değişiklik gösterdi. 23 Ocak'ı 24 Ocak'a bağlayan gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 46 kuruşluk zam gelirken fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 38,28

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 40,14 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,11 TL

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        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,36 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 40,21 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,85 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 39,03 TL

        Motorin fiyatı: 40,92 TL

        LPG fiyatı: 20,29 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 39,22 TL

        Motorin fiyatı: 41,11 TL

        LPG fiyatı: 20,32 TL

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        BURSA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 39,09 TL

        Motorin fiyatı: 40,93 TL

        LPG fiyatı: 19,88 TL

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