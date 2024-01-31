Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.473,45 %-0,01
        DOLAR 30,3632 %0,03
        EURO 32,9041 %-0,10
        ALTIN 1.991,46 %0,25
        FAİZ 43,38 %-0,30
        GÜMÜŞ GRAM 22,63 %0,01
        BITCOIN 42.931,00 %-1,42
        GBP/TRY 38,5626 %-0,01
        EUR/USD 1,0833 %-0,11
        BRENT 82,53 %-0,41
        ÇEYREK ALTIN 3.256,04 %0,25
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam! Motorinin ardından benzin zammı yolda! 31 Ocak 2024 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam! Motorinin ardından benzin zammı yolda! İşte 31 Ocak LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Motorin fiyatı ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. 20 Ocak Cumartesi günü motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş zam yapılırken 21 Ocak Pazar günü ise motorine 1 lira 38 kuruş daha zam geldi. Araç sahiplerini üzecek haber bu sefer benzinden geldi. Benzin fiyatlarına yapılan 1 liraya yakın zam gelmesi bekleniyor. İşte 31 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Piyasalardaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt zammı haberleri peş peşe geldi. 30 Ocak'ı 31 Ocak'a bağlayan gece motorin fiyatlarına gelen 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından bir zam haberi de benzinden geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına 1 Şubat Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 liraya yakın zam gelmesi bekleniyor. İşte 31 Ocak 2024 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

        2

        MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELMİŞTİ!

        Motorinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 1 lira 38 kuruş zam geldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 41.63 lira, Ankara'da 42.36 lira, İzmir'de 42.57 lira, Adana'da 42.95 lira, Bursa'da 42.40 lira, Antalya'da 43.11 lira, Diyarbakır'da ise 43.18 lira oldu.

        3

        BENZİN ZAMMI YOLDA!

        1 Şubat 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruşluk zam bekleniyor.

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51

        İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16

        İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69

        5

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 38.28

        İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 38.36

        İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 20.11

        İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 19.85

        İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı: 41.55

        İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 41.62

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara benzin litre fiyatı: 39.03

        Ankara motorin litre fiyatı: 42.40

        Ankara LPG litre fiyatı: 20.29

        7

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir benzin litre fiyatı: 39.22

        İzmir motorin litre fiyatı: 42.54

        İzmir LPG litre fiyatı: 20.32

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?