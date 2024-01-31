Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam! Motorinin ardından benzin zammı yolda! İşte 31 Ocak LPG, motorin ve benzin fiyatları...
Motorin fiyatı ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. 20 Ocak Cumartesi günü motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş zam yapılırken 21 Ocak Pazar günü ise motorine 1 lira 38 kuruş daha zam geldi. Araç sahiplerini üzecek haber bu sefer benzinden geldi. Benzin fiyatlarına yapılan 1 liraya yakın zam gelmesi bekleniyor. İşte 31 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları...
Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Piyasalardaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt zammı haberleri peş peşe geldi. 30 Ocak'ı 31 Ocak'a bağlayan gece motorin fiyatlarına gelen 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından bir zam haberi de benzinden geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına 1 Şubat Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 liraya yakın zam gelmesi bekleniyor. İşte 31 Ocak 2024 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELMİŞTİ!
Motorinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 1 lira 38 kuruş zam geldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 41.63 lira, Ankara'da 42.36 lira, İzmir'de 42.57 lira, Adana'da 42.95 lira, Bursa'da 42.40 lira, Antalya'da 43.11 lira, Diyarbakır'da ise 43.18 lira oldu.
BENZİN ZAMMI YOLDA!
1 Şubat 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruşluk zam bekleniyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51
İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16
İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 38.28
İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 38.36
İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 20.11
İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 19.85
İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı: 41.55
İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 41.62
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara benzin litre fiyatı: 39.03
Ankara motorin litre fiyatı: 42.40
Ankara LPG litre fiyatı: 20.29