Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam! Motorinin ardından benzin zammı yolda! 31 Ocak 2024 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam! Motorinin ardından benzin zammı yolda! 31 Ocak 2024 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Piyasalardaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt zammı haberleri peş peşe geldi. 30 Ocak'ı 31 Ocak'a bağlayan gece motorin fiyatlarına gelen 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından bir zam haberi de benzinden geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına 1 Şubat Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 liraya yakın zam gelmesi bekleniyor. İşte 31 Ocak 2024 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...