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        Haberler Gündem Akaryakıt fiyatlarına zam! 2 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatlarına zam! 2 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?

        Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişler pompaya yansıdı. Hal böyle olunca vatandaşlar arama motorlarında: "2 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 21:41
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        KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar ve dövizdeki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında da artışa sebebiyet verdi. Konuyla ilgili araştırılan: “2 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        Uluslararası akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen yüksek artış vatandaşın cebine de yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.07 lira zam geldi.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 2 AĞUSTOS 2023

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36.33 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,93 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,08 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36.39 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 16,38 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,56 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.88 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,29 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,68 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,07 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 16,00 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

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        Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, bir oranla fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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