Akaryakıt fiyatlarına zam! 2 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişler pompaya yansıdı. Hal böyle olunca vatandaşlar arama motorlarında: "2 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...
KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar ve dövizdeki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında da artışa sebebiyet verdi. Konuyla ilgili araştırılan: “3 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
MOTORİNE ZAM GELDİ!
Uluslararası akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen yüksek artış vatandaşın cebine de yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.07 lira zam geldi.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 3 AĞUSTOS 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36.33 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,93 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,08 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36.39 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 16,38 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,56 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.88 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,68 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,07 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 16,00 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, bir oranla fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.