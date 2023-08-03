Akaryakıt fiyatlarına zam! 2 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarına zam! 2 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?

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KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar ve dövizdeki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında da artışa sebebiyet verdi. Konuyla ilgili araştırılan: “3 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.