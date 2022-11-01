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Benzin fiyatları Kasım ayına artışla başladı! Akaryakıt zammı sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatları

Akaryakıt fiyatları ile güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları, brent petrol fiyatlarına bağlı olarak değişim gösteriyor. Araç sahiplerini üzecek haber geldi ve benzin fiyatları Kasım ayına artışla başladı. İşte, 1 Kasım 2022 Akaryakıt zammının ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatları...

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  • Akaryakıt fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında gözlemlenen dalgalanma, akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Ekim ayında motorin fiyatlarına peş peşe gelen zamların ardından üzücü haber bu kez benzin fiyatlarından geldi. 1 Kasım Salı günü itibarıyla benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. İşte, 1 Kasım 2022 Güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatları...
  • Akaryakıt fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM GELMİŞTİ

    4 Ekim'i 5 Ekim'e bağlayan gece benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorin fiyatlarına 1,10 TL,

    6 Ekim Perşembe gününden itibaren benzin fiyatlarına 74 kuruş, motorin fiyatlarına ise 1 lira 39 kuruş zam,

    7 Ekim itibarıyle motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha gelmişti.

    15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam, 21 Ekim Cuma günü itibarıyla ise motorine 1 lira 7 kuruş indirim gelmişti.
  • Akaryakıt fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!

    31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.
  • Akaryakıt fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Akaryakıt zammının ardından benzin fiyatları İstanbul'da ortalama olarak 21,39, Ankara'da 21,53 ve İzmir'de 21 ,52 TL'ye yükseldi.
  • Akaryakıt fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 1 KASIM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,39 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,37 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,38 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,36 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 21,53 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 26,47 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 21,52 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 26,51 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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