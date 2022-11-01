Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında gözlemlenen dalgalanma, akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Ekim ayında motorin fiyatlarına peş peşe gelen zamların ardından üzücü haber bu kez benzin fiyatlarından geldi. 1 Kasım Salı günü itibarıyla benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. İşte, 1 Kasım 2022 Güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatları...