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        Haberler Merak Edilenler Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! 1 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, LPG'ye zam mı geliyor? - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! 1 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları!

        Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorine 1.07 lira zam gelirken, yapılan zam sonrasında mazot fiyatı son 2 ayda yüzde 88 yükselmiş oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. 2 Ağustos itibarıyla LPG'de zam bekleniyor. İşte 1 Ağustos 2023 Salı güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 18:45
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        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi son olarak motorine 1.07 lira zam gelmişti. Yaşanan bu gelişme sonrasında araç sahipleri, "1 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, benzin, motorin ve LPG'ye indirim veya zam gelecek mi?" Sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte 1 Ağustos 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

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        LPG'YE ZAM GELİYOR!

        LGP'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.

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        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişler pompaya yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.07 lira zam geldi.

        BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ

        Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam geldi.

        Son zammın ardından motorin fiyatı son 2 ayda yüzde 88 yükselmiş oldu.

        İstanbul'da motorin litre fiyatı 36,42 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı Ankara'da 36.9 lira, İzmir'de ise 37.08 lira oldu.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 1 AĞUSTOS 2023

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36.33 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 14,23 TL

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        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,08 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36.39 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,80 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,56 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.88 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 14,25 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,68 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,07 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 14,26 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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