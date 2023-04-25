Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin fiyatları ve benzin fiyatı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarında artış ve azalışı beraberinde getiriyor. Uluslararası piyasalardaki hareketliliğin ardından akaryakıt fiyatlarına 3 günde ikinci indirim geldi. İşte 25 Nisan 2023 güncel LPG, motorin fiyatları ve benzin fiyatları...