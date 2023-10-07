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Motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Brent petrolde yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Peki, "7 Ekim bugün benzin motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu, benzin ve motorine zam veya indirim var mı?" İşte güncel akaryakıt fiyatları ile 7 Ekim 2023 benzin, dizel ve LPG litre fiyatı...