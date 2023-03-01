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Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 2. indirim gelmişti! 1 Mart güncel motorin ve benzin fiyatları

Benzin fiyatları ve motorin fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşında 21.14 olan benzin fiyatları ve 23.50 TL olan motorin fiyatlarına Şubat ayınının sonunda peş peşe indirim uygulanmıştı. Döviz kuru ve brent petrol fiyatına göre değişim gösteren güncel akaryakıt fiyatları, benzin istasyonuna gitmeden önce araştırılıyor. İşte, 1 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! 1 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?

    Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları; brent petrol ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmelerine göre farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde düşüşe geçen brent petrol fiyatı beraberinden akaryakıt indirimini getirdi. 3 Şubat itibarıyla benzin fiyatına 46 kuruş indirim yapılırken, 24 Şubat itibarıyla ise motorin fiyatlarına indirim uygulanmıştı. İşte, 1 Mart 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları listesi...
  • AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! 1 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?

    BRENT PETROL 83,97 DOLAR SEVİYESİNDE!

    Brent petrolün varili 1 Mart itibarıyla uluslararası piyasalarda 83,97 dolardan işlem görüyor.

    28 Şubat'ta 83,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, 1 Mart Çarşamba saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artarak 83,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,56 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de güçlü petrol talebi beklentileri etkili oldu.
  • AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! 1 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?

    BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

    23 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim geldi.
  • AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! 1 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?

    MOTORİN FİYATLARI DÜŞTÜ!

    24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi.
  • AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! 1 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 1 MART 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,42 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,56 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.73 TL
  • AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! 1 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,62 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,99 TL
  • AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! 1 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,80 TL

    Motorin fiyatı: 20,99 TL

    LPG fiyatı: 11,99 TL
  • AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! 1 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,75 TL

    Motorin fiyatı: 21,05 TL

    LPG fiyatı: 11,79 TL
  • AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM! 1 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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