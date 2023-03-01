Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları; brent petrol ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmelerine göre farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde düşüşe geçen brent petrol fiyatı beraberinden akaryakıt indirimini getirdi. 3 Şubat itibarıyla benzin fiyatına 46 kuruş indirim yapılırken, 24 Şubat itibarıyla ise motorin fiyatlarına indirim uygulanmıştı. İşte, 1 Mart 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları listesi...