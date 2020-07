Akaryakıt istasyonu kedilere yuva oldu - KONYA

AA

Karapınar ilçesindeki Konya Caddesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, 20'ye yakın sokak kedisini her gün özenle besliyor.Her gün ciğerle beslenen sokak kedileri, yemek saatlerinde istasyona toplanıyor. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının duyarlı davranışı, mahalle sakinlerinin de takdirini topluyor.İstasyon çalışanları, kimi zaman da hayvansever müşterilerin olumlu tepkileriyle karşılaşıyor.Çalışanlardan 27 yaşındaki Amil Barutçu, 3,5 yıl önce işe başladığı zaman, günün belli saatlerinde beslenen kedileri görünce çok mutlu olduğunu söyledi.Hayvan dostu bir iş yerinde çalışmanın, kendisine sokak hayvanlarıyla ilgili bir duyarlılık kattığını belirten Barutçu, "Buradaki sokak kedilerine iş yerine girdim gireli bakıyoruz. Benden önce de burada olan arkadaşlar 10 yılı aşkındır bakıyormuş zaten. Yani bu istasyon kuruldu kurulalı, bu gelenek de devam ediyor. Burası bir 'kedi evi' diyebiliriz. Sevgiyle yaklaştığımız kedilerimiz de her gün, hep aynı saatte geliyor. Bizler de yemeklerini veriyoruz, seviyoruz, bakıyoruz. Hepsi cana yakın kediler. Bizlere alışkınlar ve sevildiklerini de biliyorlar." diye konuştu.Yaklaşık 20 kediye baktıklarını ve kedi sayısının da her geçen gün arttığını dile getiren Barutçu, "İş yeri sahiplerimiz kedilerin aç kalmaması için çalışanların dikkat etmesini istiyor. Bütün arkadaşlarımız da bu durumdan çok memnun. Ciğerleri vermeye başladığımızda kedilerin sevincini hissedebiliyoruz. Bizler de kedilerin aç kalmaması için dikkatli davranıyoruz ve mutlu oluyoruz. Her gün ciğerle besliyoruz, ara sıra da 'değişiklik olsun' diye süt veriyoruz. Kedilerimizi de tüm hayvanları da seviyoruz." ifadelerini kullandı.İstasyon çalışanlarından 39 yaşındaki Recep Kardaş da yıllar içinde kedilerle güzel bir bağ ve dostluk kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:"12 yıldır burada çalışıyorum. İşe ilk girdiğim zaman 1-2 kedimiz vardı. Tabii yıldan yıla sayıları arttı. Sayı hala da artıyor. Her gün öğleden sonraları ve akşam saatlerinde, yemek saatlerini kendileri bilir ve burada toplanırlar. Her gün ciğer alırız, burada beslemelerini yaparız. Kedilerimizi çok seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar. Burası onlara yuva gibi oldu artık. İlk başlarda tedirginlerdi. Zamanla onlar da bize alıştı. Başkası çağırsa gitmezler ama biz çağırsak gelirler. Hayvanlarımız vesilesiyle bugünleri yaşıyoruz. Bu nedenle onları sevmeli ve sahip çıkmalıyız. Bakıma muhtaç hayvanlara da bakmalıyız."