Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobilde hasar oluştu - MUĞLA

Kızlan Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen 34 UT 4930 plakalı otomobilin motor kısmında yangın başladı.Alevleri fark eden sürücü, yara almadan araçtan çıkmayı başardı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.İlk incelemelere göre, elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın yüzünden otomobilde hasar oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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