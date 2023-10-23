AKARYAKIT ZAMMI GELDİ! 21 Ekim 2023 Cumartesi akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu!

AKARYAKIT ZAMMI GELDİ! 21 Ekim 2023 Cumartesi akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu!

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Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İsrail-Hamas savaşı sonrası yükselen brent petrol akaryakıt zammı haberlerini beraberinde getirdi. Akaryakıt fiyatlarına son olarak 17 Ekim'de gelmişti. 17 Ekim günü itibarıyla 2 lira 23 kuruşluk akaryakıt zammı ile motorin fiyatları yeniden 40 TL'nin üzerine çıkmıştı. Araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Benzin fiyatlarına 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 liranın üzerinde zam geldi. İşte 21 Ekim 2023 Cumartesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...