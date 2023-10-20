Araç sahiplerini üzecek haber: akaryakıt zammı yolda! İşte 20 Ekim güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum
Motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum brent petrol fiyatında gözlemlenen son dakika gelişmelerine göre değişim gösteriyor. Brent petrol fiyatı Orta Doğu'da yaşanan savaşın etkisiyle 90 doların üzerinde yükselişe geçerken araç sahiplerini üzecek akaryakıt zammı haberi geldi. 17 Ekim'de motorin fiyatlarına gelen 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatlarına da 1 liranın üzerinde zam geliyor. İşte 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...
Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İsrail-Hamas savaşı sonrası yükselen brent petrol akaryakıt zammı haberlerini beraberinde getirdi. Akaryakıt fiyatlarına son olarak 17 Ekim'de gelmişti. 17 Ekim günü itibarıyla 2 lira 23 kuruşluk akaryakıt zammı ile motorin fiyatları yeniden 40 TL'nin üzerine çıkmıştı. Araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Benzin fiyatlarına 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 liranın üzerinde zam geliyor. İşte 20 Ekim 2023 Cuma güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
SON OLARAK MOTORİNE 2 LİRA 23 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ
17 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt zammının ardından Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları 40 TL'nin üzerine çıkmıştı.
Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda önce motorine; daha sonra benzine 2 liranın üzerinde indirim gelmişti.
BRENT PETROL 90 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI!
Brent petrolün varili, 19 Ekim Perşembe günü uluslararası piyasalarda 91 dolardan işlem gördü.
İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılabileceği ve petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleri fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Arap ülkelerinin de olaya dahil olmaları durumunda petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesi sürüyor.
BENZİN ZAMMI YOLDA!
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor.
AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
İstanbul Anadolu Yakasında 33,54 liraya satılan benzinin litre fiyatının akaryakıt zammının ardından 35,02 TL'den satılması bekleniyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,54 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,52 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,59 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,58 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,20 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,15 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,30 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,30 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL