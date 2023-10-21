Akaryakıta bir zam daha geldi! Yeni akaryakıt zammı ile 21 Ekim 2023 Cumartesi LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıta bir zam daha geldi! Yeni akaryakıt zammı ile 21 Ekim 2023 Cumartesi LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. En son 17 Ekim tarihinde akaryakıt fiyatlarına zam geldiği duyrulmuştu ancak İsrail-Hamas arasında yaşanan savaş sonrası akaryakıta bir zam daha geldiği açıklandı. Benzin fiyatlarına 21 Ekim 2023 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 1 TL'nin üzerinde zam geldi. İşte, son akaryakıt zammından sonra LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

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BENZİNE ZAM GELDİ!

17 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam yapılmıştı. Ancak arkasından önce motorine, ardından benzine 2 liranın üzerinde indirim yapılmış ve pompaya yansımıştı.

Ancak en son edinilen bilgilere göre; 21 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.