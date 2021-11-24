2021 Kasım ayında geçerli olan akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), 19 Kasım Cuma günü akaryakıt fiyatlarına gelen yeni zammı paylaşmıştı. Benzin ve motorinden sonra LPG otogaz fiyatlarına da zam geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları

LPG'YE 19 KURUŞ DAHA ZAM GELDİ

LPG Otogaz fiyatlarına ise 23 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş daha zam geldi.

YENİ ZAM YOLDA!

Döviz kurundaki hızlı yükselişin ardından gözler akaryakıt zamlarına çevrildi. 23 Kasım Salı günü dolar kuru yeni bir rekora imza atarak 13.47 lirayı gördü. Kaydedilen bu yükseliş akaryakıtta zam beklentisi oluşturdu.

Kurdaki yükselişe bağlı olarak bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda ise 65 kuruş zam bekleniyor.

Eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV sıfırlandığı için zamlar tamamen pompa fiyatına yansıyacak.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.