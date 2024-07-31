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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıta indirim var mı, zam gelecek mi? 1 Ağustos 2024 motorin, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Brent petrolde yükseliş! Akaryakıta zam gelecek mi?

        Brent petrolün 80 doların üstüne çıkması, akaryakıta zam mı geliyor sorusunu gündeme getirdi. Geçtiğimiz haftalarda brent petrol fiyatının 80 doların altına gerilemesi, hatırlanacağı gibi motorin fiyatına indirim olarak yansımıştı. Peki, "Akaryakıta indirim var mı, zam gelecek mi? 1 Ağustos 2024 motorin, benzin LPG litre fiyatı ne kadar oldu?" İşte 1 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 19:24 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:26
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        Akaryakıt fiyatlarındaki yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak 25 Temmuz tarihinde motorine gelen 1,59 TL'lik indirim, güncel akaryakıt fiyatlarını gündeme getirdi. Peki, "Akaryakıta indirim var mı, zam gelecek mi? 1 Ağustos 2024 motorin, benzin LPG litre fiyatı ne kadar oldu?" İşte 1 Ağustos 2024 güncel benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

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        MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

        25 Temmuz gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim geldi.

        3

        BENZİN, MOTORİN VE LPG'DE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

        Benzin, motorin ve LPG'de indirim veya zam beklenmiyor. Bir gelişme yaşanması durumunda haberimize eklenecektir.

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,86 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,35 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45,00 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,43 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 45,70 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,18 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 46,10 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,64 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,87 TL

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