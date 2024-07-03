Akaryakıta ÖTV zammı: 3 Temmuz benzin, motorine ve LPG fiyatı ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından motorin, benzin ve LPG'ye özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi. ÖTV zammının ardından, güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 3 Temmuz 2024 Çarşamba ÖTV zammıyla güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları...
Güncel akaryakıt fiyatları... ÖTV artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidildi. Buna göre; otogaza 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. Peki, "Benzin, motorine ve LPG fiyatı ne kadar oldu?" İşte 3 Temmuz 2024 İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKITA ÖTV ZAMMI
Benzin, motorin ve otogazda (LPG) maktu ÖTV tutarları altı aylık üretici enflasyonu kadar zamlandı.
Otogaz 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. Artış bugün pompa fiyatlarına yansıtıldı.
16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti. Karar doğrultusunda, bugün TÜİK'in açıkladığı altı aylık üretici enflasyonu kadar, benzin, motorin ve otogazdaki (LPG) maktu ÖTV miktarları artırıldı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,69 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44,65 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,94 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,56 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44,55 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,39 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 45,66 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 45,62 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 22,94 TL