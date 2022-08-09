Brent petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri, akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getirirken güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı, küresel resesyon endişeleriyle 100 doların altına gerilerken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 6 Ağustos itibariyle motorin fiyatlarına 1,15 TL ve benzin fiyatlarına 2.23 TL indirim yapılırken motorine bir indirim haberi daha geldi. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir 9 Ağustos LPG, benzin ve motorin fiyatları listesi...