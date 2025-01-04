Akaryakıta zam geliyor, tabela değişiyor! 4 Ocak benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrolde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere akaryakıta zam geliyor. Peki, "4 Ocak benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, benzine zam var mı?" İşte 4 Ocak 2025 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzine 7 Ocak tarihinden itibaren zam yapılması bekleniyor. Peki, 4 Ocak benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, benzine ne kadar zam gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE ZAM GELİYOR!
Akaryakıt fiyatlarına 7 Ocak Salı günü itibariyle zam yapılması bekleniyor. Benzin grubunda Pazartesi akşam 1.27 TL fiyat artışı öngörülüyor. Yapılacak olan zam 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak.
Motorin grubu ve LPG'de herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44,04 TL
Motorin litre fiyatı: 44,75 TL
LPG litre fiyatı: 26,41 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,88 TL
Motorin litre fiyatı: 44,65 TL
LPG litre fiyatı: 25,87 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44,44 TL
Motorin litre fiyatı: 45,30 TL
LPG litre fiyatı: 26,42 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44,89 TL
Motorin litre fiyatı: 45,79 TL
LPG litre fiyatı: 26,32 TL