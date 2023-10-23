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Akaryakıt fiyatları son zamanlarda peş peşe gelen indirim ve zam haberleri nedeniyle araştırılıyor. Brent petrol ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında son olarak benzine zam gelmişti. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...