Haberler Gündem Benzine ve motorine zam veya indirim var mı? 26 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıta zam veya indirim var mı? 26 Ekim 2023 güncel motorin, LPG, benzin fiyatı Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda peş peşe gelen motorine ve benzine zam haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yapılan zamların ardından benzin 35 lirayı, motorin ise 40 liraya kadar yükseldi. Bu bağlamda gözler "Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 26 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum... Habertürk Giriş: 26.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:26 facebook

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LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ard arda gelen zam ve indirimler sebebiyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı araştırılıyor. Peki, benzine ve motorine zam gelecek mi, indirim var mı? İşte, 26 Ekim 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatı...

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MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM YA DA ZAM GELECEK Mİ? Benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.