Akaryakıtta arka arkaya zam! Benzinden sonra motorine de 1 lira 61 kuruş zam geldi! 24 Aralık Pazar güncel motorin ve benzin fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

Akaryakıtta arka arkaya zam! Benzinden sonra motorine de 1 lira 61 kuruş zam geldi! 24 Aralık Pazar güncel motorin ve benzin fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

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Benzine yapılan 1 lira 48 kuruşluk zammın ardından bir zam haberi de motorinden geldi. Yeni motorin zammıyla beraber 22 Aralık tarihinden itibaren motorin fiyatları 1 lira 61 kuruş arttı. İşte, 24 Aralık Pazar 2023 İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir güncel motorin ve benzin fiyatları...