Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AKARYAKITTA İNDİRİM | Son dakika: 12 Ekim 2023 bugün akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?

        Peş peşe indirim! İşte İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Araç sahipleri için brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. Son olarak yapılan akaryakıt indirimleri pompa fiyatlarına yansıdı. İşte 12 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 00:13 Güncelleme: 12.10.2023 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan üst üste indirimler dikkat çekti. İndirim sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte 12 Ekim Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

        2

        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        Motorine 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim geldi.

        3

        BENZİNE ÜST ÜSTE İNDİRİM GELDİ

        Hafta içerisinde benzin fiyatlarına önce 2 lira 10 kuruş; daha sonra 1 lira 17 kuruşluk indirim geldi.

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.46 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,18 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.51 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,23 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.61 TL

        6

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.21 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,95 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.23 TL

        7

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.11 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 37,80 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.58 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD: İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
        ABD: İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Kaza geliyorum dedi
        Kaza geliyorum dedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        "Her şeye hazırız"
        "Her şeye hazırız"
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"