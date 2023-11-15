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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Akaryakıtta indirim sonrası güncel fiyatlar! 15 Kasım benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir - Güncel Tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar listesi! 15 Kasım benzin ve motorin fiyatları

        Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonrası motorin fiyatlarında indirime gidildi. Yaşanan indirim sonrasında başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde güncel motorin ve benzin fiyatları merak ediliyor. Peki, bugün yani motorin ve benzin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir rakamları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:51
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        1

        Benzin ve motorin fiyatları 15 Kasım Çarşamba günü başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde merak edilip araştırılıyor. Hatırlanacağı gibi en son motorin fiyatlarında indirime gidilmişti. Brent petrol fiyatlarında kaydedilen yükseliş sonrası gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarına çevrildi. İşte 15 Kasım akaryakıt fiyat listesi...

        2

        MOTORİNDE İNDİRİM GELDİ!

        Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine hafta başından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim geldi. Benzinde bir fiyat değişikliği ise yaşanmadı.

        3

        MOTORİN FİYATLARINDA SON DEĞİŞİMLER

        Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,48 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,36 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,52 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,42 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,14 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,99 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,24 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,21 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        #brent petrol
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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