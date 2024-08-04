Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan üst üste indirim ve zamlardan sonra akaryakıt fiyatları dikkat çekmeye devam ediyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne oldu, indirim veya zam var mı? İşte 4 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...