Akbank 'İyi Geleceğe Yatırım' adlı yeni platformu hayata geçirdi

Akbank, www.iyigelecegeyatirim.com web sitesi ile sürdürülebilir bir geleceğin önemini vurgulamayı hedefliyor.

Bireylerin 'sürdürülebilirlik' kavramını daha iyi anlaması ve sürdürülebilirlik bilincinin artırılması amacıyla açılan iyigelecegeyatirim.com, aynı zamanda kullanıcılara ÇSY temalı yatırım ürünleri ile tanışma imkânı da sunuyor.

Ziyaretçiler, site üzerinden ÇSY odaklı yatırım fonları hakkında bilgi alabiliyor, Borsa İstanbul’daki sürdürülebilirlik endeksinde yer alan hisseleri görüntüleyebiliyor. Dileyen ziyaretçiler, bu fon ve hisselere yatırım yaparak sürdürülebilir bir değere ortak olma imkanı buluyorlar.