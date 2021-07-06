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Akbank oturum kapandı hatası nedir? Akbank Mobil, Akbank internet bankacılığı çöktü mü?

Akbank dijital bankacılık sistemlerinde yaşanan erişim sorunu Akbank'a siber saldırı iddialarını gündeme getirdi. Sosyal paylaşım sitesinde bir anda trend topic listesine giren Akbank'ın erişim problemi müşterileri tarafından merak ediliyor. Akbank oturum kapandı hatası nedir? Akbank Mobil, Akbank internet bankacılığı çöktü mü?

Akbank oturum kapandı hatası nedir? Akbank Mobil, Akbank internet bankacılığı çöktü mü?

Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri de Akbank siber saldırı iddiaları oldu. Akbank müşterileri bu sabah bankanın dijital hizmetlerinin hiçbirine erişemeyince "Akbank çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Akbank yetkililerinden Akbank erişim problemiyle ilgili açıklama geldi...

AKBANK ÇÖTÜ MÜ?

Akbank müşterileri bu sabah Akbank'ın mobil bankacılık, internet bankacılığı sistemlerine erişemedi, Akbank ATM sistemlerinin hizmet kesintisiyle karşılaştı. Siber saldırı iddialarının gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan Akbank yetkilileri yaşanan kesintinin siber saldırı olmadığını sistemsel bir arıza olduğunu açıkladı. Akbank yetkilileri açıklamada teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Bugün sabah saatlerinde başlayan sorundan, Akbank'ın internet ve mobil bankacılık kanallarının yanı sıra ATM sistemleri de etkilendi.

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