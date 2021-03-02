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Akbank Sanat çocuklar için Mart programı

Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, Mart ayında da eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarıyla minikleri sanat yapmaya davet ediyor.

Akbank Sanat çocuklar için Mart programı

Akbank Sanat Mart ayında kültür sanat etkinliklerine sosyal medya kanallarından devam ediyor. Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları her cumartesi Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek.

6 MART 2021, Cumartesi

Geri Dönüşümlü Kağıt Yapımı

Atölyede evdeki kullanılmış peçeteler, kağıt havlular, çöpe atılmaya hazır kağıtlar kullanarak geri dönüştürülüyor ve çevreyi koruyarak evde kağıt üretmenin eğlenceli yolları öğretiliyor.

13 MART 2021, Cumartesi

Minik Parmak Kuklaları

5-9 yaş aralığındaki çocuklara uygun bu atölyede en önemli malzeme parmaklar! Parmakların farklı rengarenk heykellere/kuklalara dönüşeceği atölyelerde yaratılan karakterlerle çocuklar hayal güçlerini kullanarak kendi drama ve oyunlarını keşfedecekler.

20 MART 2021, Cumartesi

Boncuklardan Mini Mozaik Atölyesi

Renkli ve mini boncuklar hayal gücü ve yaratıcılığın birleşmesiyle ve mozaik tekniği ile çok farklı 2-boyutlu/3-boyutlu, evde kullanılabilecek eserlere dönüşüyor.

27 MART 2021, Cumartesi

Manga Portreler

Sanatta çok özel bir yeri olan “Manga” ile çok eğlenceli bir portre çalışması yapılacak bu atölyede hem manga kültürü hem de yaratıcı ve özgün çizim teknikleri konuşulacak. 7-12 yaş için uygun olan bu çocuk atölyesinden sonra hem kendi manga otoportrelerinizi hem de sevdiğiniz karakterlerin manga tarzında çizimlerini kolayca pratik edebilirsiniz.

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