Akbank Sanat kasım etkinlikleri

Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, Kasım ayında eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına minikleri davet ediyor. Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları her cumartesi Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek.

20 Kasım 2021, Cumartesi / Ailece Millefiori Mozaik

İtalyanca “Bin Çiçek” adındaki “Millefiori” isimli teknik ile bu atölyede farklı mozaiklerin yapımı öğreniliyor. Yapılan bu mozaik parçaları kullanarak evdeki kullandığımız bir cam şişeyi çok özel bir vazoya dönüşüyor.

Malzemeler: Renkli polimer killer, cam şişe, maket bıçağı, kesme tahtası

25 Kasım 2021, Cumartesi / Plastik Şişelerden İleri Dönüşümlü Heykel

Çevre bilinci, geri dönüşüm, ileri dönüşüm ve sanat bu çalışmada çocukların hayal gücü ile birleşiyor! Evlerde kullandığımız plastik şişeleri önce geri dönüşüm yaparak ayıracağız ve sonrasında da onları birleştirerek ileri dönüşüm yapıp heykellere dönüştüreceğiz. Muhteşem bir çevre bilinci ve sanat çalışması olacak.

Malzemeler: Çeşitli plastik şişeler(kapaklı), koli bandı, makas, renkli eva köpükler