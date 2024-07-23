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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akbank’tan 75. yıl belgeseli - İş-Yaşam Haberleri

        Akbank’tan 75. yıl belgeseli

        Akbank, 75. kuruluş yıl dönümüne özel, bankanın tarihini anlatan belgesel yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:46
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        Akbank'tan 75. yıl belgeseli
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        2023 yılında 75. kuruluş yıl dönümünü geride bırakan Akbank, dönüm noktasını kutlamak için özel bir belgesel yayımladı. Belgesel, bankanın 1948 yılındaki kuruluşundan 75. yılına kadar geçen süredeki önemli olayları ve dönüm noktalarını anlatıyor.

        Akbank’ın yakın tarihinden Erol Sabancı, Suzan Sabancı, Hakan Binbaşgil, Hayri Çulhacı, Eyüp Engin ve Ahmet Fuat Ayla da röportajlarıyla bu yapımda yer alıyor.

        Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, “2023 yılında Akbank’ın 75. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladık. 75 yıllık tarihimizde yalnızca sektörümüzün değil, Türk Ekonomisinin de vazgeçilmez bir parçası olduk. Türkiye’nin gelişim hikâyesine tanıklık etmiş bir kurum olarak; geçmişimizi, değerlerimizi ve vizyonumuzu aktaran belgeselimizin gelecek nesiller için çok önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Bu köklü kurumun bir parçası olarak ben de bu belgeselde yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. ” dedi.

        Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ise “Geçmişin tecrübelerini ve edinimlerini, gelecekte daha büyük başarılara ulaşmak için bir rehber olarak görüyoruz. Akbank’ın tarihine ışık tutan belgeselimiz de ne kadar büyük bir mirasa sahip olduğumuzu bizlere gösteriyor. Bu bağlamda kurumsal arşiv niteliğindeki bu yapıtın hem mevcut çalışma arkadaşlarımıza hem de bankamıza katılacak genç arkadaşlarımıza Akbank’ın değerlerini anlatmada eşsiz bir kaynak olacağına inanıyorum” dedi.

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