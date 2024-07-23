Akbank’tan 75. yıl belgeseli

2023 yılında 75. kuruluş yıl dönümünü geride bırakan Akbank, dönüm noktasını kutlamak için özel bir belgesel yayımladı. Belgesel, bankanın 1948 yılındaki kuruluşundan 75. yılına kadar geçen süredeki önemli olayları ve dönüm noktalarını anlatıyor.

Akbank’ın yakın tarihinden Erol Sabancı, Suzan Sabancı, Hakan Binbaşgil, Hayri Çulhacı, Eyüp Engin ve Ahmet Fuat Ayla da röportajlarıyla bu yapımda yer alıyor.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, “2023 yılında Akbank’ın 75. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladık. 75 yıllık tarihimizde yalnızca sektörümüzün değil, Türk Ekonomisinin de vazgeçilmez bir parçası olduk. Türkiye’nin gelişim hikâyesine tanıklık etmiş bir kurum olarak; geçmişimizi, değerlerimizi ve vizyonumuzu aktaran belgeselimizin gelecek nesiller için çok önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Bu köklü kurumun bir parçası olarak ben de bu belgeselde yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. ” dedi.