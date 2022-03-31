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Haberler Merak Edilenler AK Parti'den son dakika EYT yasası açıklaması: 9 aylık süre başladı! 2022 EYT yasası çıkacak mı, kimleri kapsıyor ve şartları neler?
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Akbaşoğlu EYT açıklaması son dakika: 9 aylık süre başladı! EYT çıkacak mı? İşte son durum

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum yüzbinlerce EYT'li tarafından hemen her gün merak edilip araştırılıyor. Peki, EYT çıkacak mı? Merak edilen soruyla ilgili ümitlendiren açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. İşte Akbaşoğlu EYT açıklaması...

AK Parti'den son dakika EYT yasası açıklaması: 9 aylık süre başladı! 2022 EYT yasası çıkacak mı, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesi son dakika gelişmeleri erken emeklilik bekleyen yaklaşık 900 bin çalışan tarafından yakından izleniyor. Peki, EYT kimleri kapsıyor? 2022'de EYT çıkacak mı? Hemen belirtelim ki söz konusu düzenlemeyle ilgili iktidar cephesinden peş peşe açıklamalar sürerken son açıklama TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalar geldi. Peki, EYT nedir ve 2022'de EYT çıkacak mı? İşte merak edilenler...

EYT'DE UMUT IŞIĞI YANDI!

İşte Akbaşoğlu'nun EYT açıklaması:

"Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte 2 toplantı gerçekleştirildi. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bununla beraber sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak ve sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

KURTULMUŞ'TAN DA ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELDİ!

Akbaşoğlu'ndan bir önceki açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan gelmişti. Kurtulmuş EYT ile ilgili şunları söyledi:

Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz.

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

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