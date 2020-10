Akçaabat Belediye Başkanı Ekim immün plazma bağışında bulundu

AA

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Başkan Ekim'in, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne plazma bağışında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ekim, salgın süresince Türkiye'nin, başarılı yönetim gösteren ülkelerin başında geldiğine dikkati çekti.

Son dönemde vaka sayılarındaki artışa değinen Ekim, "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istirham ediyorum. Her birimiz, karşımızdakinin sağlığını düşünerek hareket etmek durumundayız. Bu konuda lütfen her zamankinden daha duyarlı olalım." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tanısı konulan ve tedavisi devam eden hastaların bir an önce sağlığına kavuşmasını arzuladıklarını kaydeden Ekim, tedavi sürecinin ardından iyileşen ve belirlenen şartlara uygun tüm vatandaşlara immün plazma bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Ekim, her bir canın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Millet olarak kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı her zaman çok yoğun yaşıyoruz. Bu süreçte de bu duygularımızı her zamankinden fazla yaşayarak, hastalarımızın tedavisinde kullanılmak üzere Türk Kızılaya immün plazma bağışında bulunabiliriz. Hastanede tedavi gören ve umutla bekleyen vatandaşlarımızın canına can katabiliriz. Bağışlanacak her kan plazması bir can için umut olacak."