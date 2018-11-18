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Akçakoca'da balıkçılar 4 günde 500 ton hamsi avladı

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, 4 günde yaklaşık 500 ton hamsi avlamanın mutluluğunu yaşıyor

18.11.2018 - 19:33 | Güncelleme: AA

Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçıların yüzü avladıkları bol miktarda hamsiyle gülüyor. Balıkçıların 4 günde avladığı yaklaşık 500 ton hamsi kamyonlara yüklenerek iç kesimlere gönderiliyor.

AA'nın haberine göre, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamsinin Akçakoca'dan Türkiye'ye sevk edildiğini söyledi.

Hamsinin yemenin tam vakti
Hamsi bolluğu yaşandığını aktaran Karakaş, "Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda son 4 günde ciddi oranda hamsi çıkmaya başladı. Bu 3-4 gün içerisinde 400-500 ton civarında bir avlanma yapıldı. Taze ve canlı hamsi şu an Akçakoca'dan çıkıyor.'' diye konuştu.

Sezon başından bu yana palamutta iyi bir avcılık yaşandığını kaydeden Karakaş, "Hamsi şu an çok iyi görünmüyor, bu aylarda daha iyi olması gerekirdi. Bir teknenin 2-3 bin kasayla dönmesi gerekirken 600-700 kasa hamsi ile dönüyor. Vatandaşlarımız bu aylarda hamsi tüketmeli. Kasım-aralık-ocak ayları hamsinin en yağlı olduğu aylardır. Bu aylarda hamsi tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Yani şu an tüketilmesi gereken en doğru balık hamsi. Palamutta zaten sona gelindi.'' ifadelerini kullandı.

"FIRTINA SONRASI FİYATLARDA DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR"

Karakaş, hamsinin kilogramının 10 liradan satıldığını, fırtına sonrasında bir düşüşün yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

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