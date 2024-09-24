Ambarlı Limanı’ndan Trieste Limanı’na Ro-Ro seferleri başladı

Akçansa Port sunduğu hizmetler arasına uluslararası Ro-Ro hizmetini de ekledi. Grimaldi Group’un Türkiye’deki temsilcisi olan ve Arkas Holding çatısı altında faaliyet gösteren Egekont, Akçansa Port ile yapılan stratejik iş birliği kapsamında 14 Eylül itibarıyla İstanbul Ambarlı Limanı’ndan İtalya’nın Trieste Limanı’na Ro-Ro seferlerine başladı. İlk etapta Türkiye’den haftada iki kez gerçekleşen seferler grubun sahip olduğu çevre dostu hibrit gemilerle gerçekleştiriliyor.

Akçansa Port’un modern altyapısı, çevik iş yapma yetkinliği ve çevre dostu yaklaşımıyla müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik yenilikçi çalışmalarına devam ettiğini belirten Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz hayata geçirdikleri iş birlikleri ile hizmet yelpazelerini genişlettiklerini söyledi.