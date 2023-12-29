Akciğer kanserinde erken tanı uyarısı!

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Çevre kirliliği, çeşitli kimyasallar akciğer kanserine neden olmaktadır. Maalesef geç bulgu ve şikayet verdiği için hastalar genelde geç evrede yakalanıp tedaviden yarar göremeyecek durumda bize başvuruyorlar. Sadece yüzde 15 hastada sağ kalım görülmektedir. Biz onu çok daha yüksek rakamlara çıkartıp hastalarımıza güzel günler sunmak istiyoruz.

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Öksürük, istenmeyen kilo kaybı, kanlı balgam, halsizlik, yorgunluk ve iştah kaybı gibi etkilerle görülmektedir. Özellikle kilo kaybı ve geçmeyen öksürük bizim için çok önemli bir bulgudur. Bu hastaların bize başvurmaları gerekir. Burada altını çizmek istediğimiz nokta, tarama programlarıyla sağ kalımda da yüzde 40'lara kadar bir artış sağlamaktayız.