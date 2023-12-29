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        Haberler Sağlık Akciğer kanserinde erken tanı uyarısı!

        Akciğer kanserinde erken tanı uyarısı!

        Akciğer kanserinde yaşam kayıplarının azaltılmasının en önemli basamaklarından birinin erken tanı olduğunu söyleyen Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Ermerak, "50 yaş üstünü geçmiş ve 15 yıl sigara tüketmiş hastaların hepsi tarama yapmalıdır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:22
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        Her yıl dünya genelinde yaklaşık 2 milyon kişi akciğer kanseri teşhisi alırken bu ölümcül hastalık nedeniyle yaklaşık 1.8 milyon kişi yaşamını yitiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) raporuna göre akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında en sık ölüme neden olan kanser türü olarak belirtildi.

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        Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Ermerak, akciğer kanserinin sinsi bir hastalık olduğunu, geç bulgu ve şikayet verdiğini belirtti.

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        Doç. Dr. Onur Ermerak, "Akciğer kanseri, dünyada kanser nedenli ölümlerde en sık rastlanan ölüm nedenidir. Akciğer kanserinde henüz tarama aşamasına gelemedik. Amacımız o aşamaya gelip erken evrede akciğer kanserini yakalayıp o hastalığı tedavi etmeye başlamaktır. Akciğer kanserinin sigarayla ilişkili olduğunu biliyoruz.

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        Çevre kirliliği, çeşitli kimyasallar akciğer kanserine neden olmaktadır. Maalesef geç bulgu ve şikayet verdiği için hastalar genelde geç evrede yakalanıp tedaviden yarar göremeyecek durumda bize başvuruyorlar. Sadece yüzde 15 hastada sağ kalım görülmektedir. Biz onu çok daha yüksek rakamlara çıkartıp hastalarımıza güzel günler sunmak istiyoruz.

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        Öksürük, istenmeyen kilo kaybı, kanlı balgam, halsizlik, yorgunluk ve iştah kaybı gibi etkilerle görülmektedir. Özellikle kilo kaybı ve geçmeyen öksürük bizim için çok önemli bir bulgudur. Bu hastaların bize başvurmaları gerekir. Burada altını çizmek istediğimiz nokta, tarama programlarıyla sağ kalımda da yüzde 40'lara kadar bir artış sağlamaktayız.

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        Tarama programı, düşük doz tomografilerle hastaları tarayıp bu hastalık daha oluşma aşamasındayken en güzel tedaviyi verip hastaların akciğer kanseri ile baş başa kalmamasını sağlıyoruz. 50 yaş üstünü geçmiş ve 15 yıl sigara tüketmiş hastaların hepsi tarama yapmalıdır. Bizim ülkemizde de aktif sigara kullanımının yanında pasif içicilik de devam ediyor ve biz bu konuyu ciddiye almalıyız.

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        Akciğer kanserine yakalanan hastaların yüzde 90'ı sigara içmekte. Bunların arasında da yüzde 50'si sigarayı bırakmış hastalar oluyor. Hastaların merkezlere başvurup taramasını yapıp hastalığı erken evrede yakaladıktan sonra en uygun tedavilerle sağlığına kavuşmasını amaçlamaktayız. Sigara içmemek çok önemli. Sigara içilen ortamda dahi bulunmamaları çok önemli ve farkındalığı oluşturup en ufak bir şüphede gerekli tarama endikasyonlarıyla gidip taranmalarını öneriyoruz. Akciğer kanseri sinsi bir kanserdir, geç bulgu ve şikayet veriyor. Öncelikle sigara içmeyelim ve hastalığın taramasını mutlaka yaptıralım" dedi.

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