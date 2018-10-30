Dünya genelinde her yıl ortalama 18 milyon insana kanser teşhisi konuluyor ve bu vakaların iki milyondan fazlasını akciğer kanseri oluşturuyor.
Tüm dünyada en sık görülen ve en ölümcül kanser türü olan akciğer kanseri, özellikle sigara kullanımının artmasıyla birlikte toplum sağlığını ciddi ölçüde tehdit eden önemli bir hastalık konumunda.
Kasım ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bu zorlu hastalık hakkında bilgiler veren Acıbadem Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, Türkiye’de her yıl 35 bin insanın yakalandığı akciğer kanseri ile ilgili en önemli konunun, bu hastalığın “önlenebilir” olması olduğuna dikkat çekiyor.
“Son yıllarda uygulanan sigara bırakma politikalarını daha etkin ve ümit verici buluyorum” diyen Prof. Dr. Özlem Er, sigara kullanımının toplum genelinde azalmasıyla akciğer kanserinin en ölümcül kanser türü olmaktan çıkabileceğinin altını çizerek akciğer kanserinden korunmanın 6 yolunu anlattı.
Sigara ve tüm tütün ürünleriyle ilişkinizi kesin
Akciğer kanserine yakalanmada en önemli risk faktörünün sigara olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Er, her gün içilen sigara sayısı ve sigaranın kullanıldığı yıl sayısı ile doğru orantılı olarak riskin de arttığını ifade ediyor.
“Ancak yine de sigara yalnız değil. Pipo, puro, nargile gibi diğer tüm tütün ürünlerinin kullanımı ya da pasif içicilik yoluyla bunlara maruz kalmak da aynı ölçüde risk yaratıyor” diyen Özlem Er, sigara ve tütün ürünlerinin akciğer kanserinin yanında ses teli (larinks) ve boğaz (farinks) kanserleri riskini önemli ölçüde artırdığının da altını çiziyor.
Pasif içiciliği hafife almayın
Sigara dumanına maruz kalma olarak tanımlanan “pasif içicilik” ise kişi sigara içmese bile sigara dumanından yoğun olarak etkilenme durumunu tanımlamak için kullanılıyor.
Sigara dumanında bulunan nitrozamin, amonyak, karbonmonoksit gibi toksik maddeler kanser riskini yükseltiyor. Maruz kalınan fiziksel alan ne kadar küçükse sigaranın zararlı etkileri o kadar fazla oluyor.
Asbestten ve bu maddelerden uzak durun!
Asbest ve kansere neden olduğu bilinen arsenik, krom, nikel gibi maddelere maruz kalmak akciğer kanserini tetikleyen unsurlar arasında. Özellikle asbest Türkiye’de akciğer kanserine yakalanmada önemli risk faktörlerinden biri.
Sigara içen bireylerin buna ek olarak asbeste maruz kalması ise kansere yakalanma riskini katlıyor.
Beslenme düzeninizi gözden geçirin
Prof. Dr. Özlem Er, hemen bütün hastalıklarda olduğu gibi sebze ve meyveden yana zengin bir beslenme düzeninin akciğer kanseri riskini de azalttığını ifade ediyor.
Bunun yerine vitamin A, C, E ve beta karoten kullanılması, yaklaşık yüzde 25 koruma sağlayan bu tip beslenmenin yerini tutamıyor. Ayrıca yapılan iki ayrı çalışma sigara kullananlarda beta karoten alımının ölüm oranlarını artırdığını ortaya koyuyor.
Hava kirliliği faktörünü de hesaba katın
Bir diğer önemli konu hava kirliliği. Sanayileşmiş bölgelerde yaşayanlar ve egzoz gazına yoğun biçimde maruz kalanlar, akciğer kanserinin gelişmesine zemin hazırlayan polisiklik aromatik hidrokarbonlarına (PAH) çok daha fazla maruz kalıyorlar.
Bu etkilerden korunmak için önerilen şeyse mümkün olduğunca endüstriyel bölgelerde ikamet etmemek ya da yoğun trafik merkezlerinden uzakta kalmak.
30 yıl günde 1 paket veya daha fazla sigara içiyorsanız...
Akciğer kanserinin erken tanısı için yapılan çalışmalar 30 yıl günde 1 paket veya daha fazla sigara içen kişilerin 55-74 yaş arasında düşük radyasyonlu helikal bilgisayarlı tomografi ile tarama yaptırması gerektiğini ortaya koyuyor.
Böylece akciğer kanseri erken dönemde teşhis edilebiliyor ve hem yaşam süresi hem de kalitesi artırılabiliyor.
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