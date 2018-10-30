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“Ancak yine de sigara yalnız değil. Pipo, puro, nargile gibi diğer tüm tütün ürünlerinin kullanımı ya da pasif içicilik yoluyla bunlara maruz kalmak da aynı ölçüde risk yaratıyor” diyen Özlem Er, sigara ve tütün ürünlerinin akciğer kanserinin yanında ses teli (larinks) ve boğaz (farinks) kanserleri riskini önemli ölçüde artırdığının da altını çiziyor.