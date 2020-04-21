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Akdemir Çelik iki vardiya olarak yeniden üretime başlayacak

İzmir Demir Çelik koronavirüs nedeniyle 1 Nisan'da üretimini tamamen durduran bağlı ortaklığı Akdemir Çelik'in, üretime iki vardiya olacak şekilde yeniden başlama kararı aldığını duyurdu

Akdemir Çelik
Reuters

İzmir Demir Çelik koronavirüs nedeniyle 1 Nisan'da üretimini tamamen durduran bağlı ortaklığı Akdemir Çelik'in, üretime iki vardiya olacak şekilde yeniden başlama kararı aldığını duyurdu.
Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, üretime başlama kararının sipariş durumu ve operasyonların devamlılığı değerlendirilerek alındığını belirtti.

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