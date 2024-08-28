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        Haberler Bilgi Gündem Akdeniz açıklarında deprem! 28 Ağustos Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Akdeniz açıklarında deprem! 28 Ağustos 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde" sorularını beraberinde getirdi. Kandilli ve AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü, nerede, saat kaçta olduğunu yayımladığı son depremler listesi ile duyuruyor. İşte 28 Ağustos 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 20:02 Güncelleme: 28.08.2024 - 20:09
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        Son dakika Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 19.29'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hissedenler ve deprem olduğunu düşünenler, “Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde” sorularının yanıtını arıyor. Meydana gelen son dakika depremler Kandilli ve AFAD tarafından son depremler listesi ile yayımlanıyor. İşte detaylar…

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        AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM!

        Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 19.29'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        MALATYA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 11:25'te Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        ANTALYA'DA DEPREM!

        AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında Antalya ili Kaş ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

        Saat 02.57’de yaşanan depremin büyüklüğü 2.7 olarak ölçülürken derinliği ise 7 km olarak kayıtlara geçti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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