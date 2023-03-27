Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Akdeniz Bölgesi'nde yorgun düşen kara akbabaya, Kocaeli'de özenle bakılıyor

Antalya ve Hatay'da farklı zamanlarda vatandaşlar tarafından bulunan koruma altındaki kara akbaba, Kocaeli Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'ndaki yeni yuvasında bakılıyor

Akdeniz Bölgesi'nde yorgun düşen kara akbabaya, Kocaeli'de özenle bakılıyor
AA

Bulgaristan'da Green Balkans Rehabilitasyon Merkezi'nde dünyaya gelen ve izleme cihazı takıldıktan sonra doğaya salınan kara akbaba, daha önce Antalya'da yorgun halde bulunarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Antalya Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

AA'nın haberine göre buradaki gözlem ve kontrollerinin ardından yeniden doğal yaşama bırakılan kara akbaba, bu sefer de Hatay'da yere indiğinin görülmesinin ardından korumaya alınarak Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

BÖLGEDE YAŞAYAN YIRTICI KUŞLAR ARASINDA EN BÜYÜĞÜ

Hayvanat bahçesinde görevli başbakıcı Mesut Kaya, kara akbabaların Balkanlar, Anadolu, Orta Doğu, Kuzey Afrika kıyıları, Kafkaslar ve Orta Asya'ya uzanan coğrafyada geniş dağılım gösterdiklerini belirtti.

Türün, bölgede yaşayan yırtıcı kuşlar arasında en büyüğü olduğunu belirten Kaya, "Dünyada doğal ortamda üredikleri iki bölge biliniyor. Biri İspanya, biri Türkiye. Bu yüzden çok önemli hayvan. Bunun dışında bazı merkezlerde de rehabilite ediliyorlar. Aynı zamanda üreme programlarına alınarak doğadaki birey sayısı arttırılmaya çalışılıyor" diye konuştu.

1500 KİLOMETRELİK UÇUŞUN ARDINDAN ANTALYA'YA İNDİ

Kaya, kuşun yaklaşık 1500 kilometrelik uçuşun ardından Antalya'ya indiğini, kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakıldığını aktararak, "Hatay'da tekrar yere iniyor. Su Kaplumbağalarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim ediliyor. Bizimle irtibata geçtiler. Hayvanı sistem içinde tutmak istediklerini söylediler ve onu sahiplenip sahiplenemeyeceğimizi sordular. Biz de sahipleneceğimizi söyledik" şeklinde konuştu.

Hatay'a gidip akbabayı teslim aldıklarını kaydeden Kaya, Bulgaristan'daki yetkilileri de bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tek bir sözle ilişkinizin yönünü değiştirin: Mutlu olmak için işte o sihirli söz!
YAŞAM Tek bir sözle ilişkinizin yönünü değiştirin!
Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor
YAŞAM Taş fırında pişiriliyor... Kolay hazmediliyor, tok ...
Sındırgı'nın sembolü Sağdıç belediye binasındaki yuvasında
YAŞAM Sındırgı'nın sembolü Sağdıç belediye binasındaki ...
İtalyan gezgin, yürüyerek Çin'e gitmeyi hedefliyor
YAŞAM Yürüyerek Çin'e gitmeyi hedefliyor
Dizilere konu olan 'zombi mantarı' İstanbul'da görüldü
YAŞAM Dizilere konu olan 'zombi mantarı' İstanbul'da ...
Enkazdan çıkarılan keçi doğum yaptı
YAŞAM Enkazdan çıkarılan keçi doğum yaptı
Hatay'da enkazdan 300'e yakın eser kurtarıldı
YAŞAM Hatay'da enkazdan 300'e yakın eser kurtarıldı
Firavun 2. Ramses Tapınağı'nda 2 bin mumyalanmış koç başı bulundu
YAŞAM 2 bin mumyalanmış koç başı bulundu
Kadınların terapistlere en çok başvurma nedeni: Evlilikleriyle ilgili şikayet ettikleri 4 sorun!
YAŞAM Kadınların terapistlere evlilikleriyle ilgili şikayet ...
Çocukların izleyebileceği belgeseller
YAŞAM Çocukların izleyebileceği belgeseller

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.