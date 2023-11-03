Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem! 3 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem! 3 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 3 Kasım Cuma günü Akdeniz'de 4'ün üzerinde deprem meydana geldi. İşte 3 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...