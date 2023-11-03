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        Haberler Gündem Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem! 3 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem! 3 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika depremin bu ardından gözler son depremler listesine çevrildi. İşte 3 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 07:59 Güncelleme: 03.11.2023 - 07:59
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        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 3 Kasım Cuma günü Akdeniz'de 4'ün üzerinde deprem meydana geldi. İşte 3 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

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        AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 3 Kasım Cuma saat 06.55’te Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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