Akdeniz'de bir facia daha: 100'den fazla ölü var...

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Eylül ayının başında Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 100'den fazla göçmenin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Örgütün açıklamasına göre, 1 Eylül'de Libya'dan yola çıkan iki lastik bottan biri havasının sönmesi üzerine battı. Batan botta bulunan 100'den fazla göçmenin hayatını kaybettiği ancak sadece 2 göçmenin cesedine ulaşılabildiği kaydedildi.

Sudan, Mali, Nijerya, Kamerun ve Gana gibi ülkelerden gelen göçmenlerden 276'sının hayatta kaldığı ve Libya'nın başkenti Trablus'a götürülerek burada gözaltında tutuldukları belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün rakamlarına göre bu sene Akdeniz'i geçmek isteyen 1500'den fazla göçmen hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ