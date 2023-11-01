Akdeniz'de deprem! 1 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Akdeniz'de deprem! 1 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Akdeniz'de meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 1 Kasım son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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