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        Haberler Gündem Akdeniz'de deprem! 16 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Akdeniz'de deprem! 16 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün paylaşılıyor. 16 Ağustos'ta Akdeniz'de deprem oldu. İşte 60 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 07:58
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        Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi için her gün güncelleniyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. 16 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde Akdeniz'de deprem meydana geldi. İşte 10 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

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        16 AĞUSTOS DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        16 Ağustos Çarşamba günü Akdeniz'de deprem meydana geldi.

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        AKDENİZ 3.2 İLE SALLANDI!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

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        16 AĞUSTOS KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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