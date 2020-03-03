Akdeniz'de düzensiz göçmen hareketliliği - ANTALYA

AA

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocaören mevkisine gelen yaklaşık 40 kişilik düzensiz göçmen grubu yanlarında getirdikleri şişme botla denize indi.Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grubun, kıyıda bota binebilmek için dalgalarla mücadele ettiği görülüyor. Grup, daha sonra Türkiye'ye en yakın konumundaki Meis Adası'na hareket ediyor.