Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar devam ediyor. 18 Nisan'da yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, hem deprem bölgesinde yeni bir sarsıntı hem de bağımsız bir sarsıntı meydana geldi. İşte 18 Nisan Salı son dakika depremler listesi...

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