Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak.

DHA'nın haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nında (TPAO) bir süredir sürdürülen çalışmalar sonucu Kuzupınarı-1 kuyusunda sondaja başlanacağı açıklandı. 4 bin metrede gerçekleştirilecek olan petrol ve doğalgaz aramasının 4 ay boyunca süreceği bildirildi.