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        Haberler Gündem Akdeniz'de yasak sona erdi, Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

        Akdeniz'de yasak sona erdi, Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

        Akdeniz'de avlanma yasağı 15 Eylül (bugün) itibariyle sona erdi. Mersinli balıkçılar, "vira bismillah" diyerek törenle mavi sulara açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 07:04 Güncelleme: 16.09.2023 - 07:04
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        Akdeniz'de yasak sona erdi, Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi
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        Mersinli balıkçılar, bölgede 15 Eylül'de kalkan balığı av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Balıkçı Barınağı'ndaki törende yaptığı konuşmada, il genelinde 7 balıkçı barınağı ile 481 tekne veya geminin olduğunu söyledi.

        AA'nın haberine göre; Akdeniz'de bugün itibarıyla avcılık sezonunun açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

        "Son 10 yılda yetiştiricilik anlamında 11 kat artış sağlamışız. Yaklaşık 35-36 bin ton üretim söz konusu. Yıldan yıla bu artarak devam ediyor. Mersin'de özellikle yetiştiricilik konusunda 11 kat artışla yaklaşık 36 bin tona ulaşmasıyla ilk 4-5 il arasına girmiş durumdayız."

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        Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya da balıkçılık sektöründe çalışanların büyük bir aile olduğunu ifade etti.

        Balıkçılardan Rabia Taş ise "Bugün yeni sezonumuz açılacak. Tüm balıkçılarımıza bol kazançlı geçmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

        Duaların edilmesi ve kesilen kurdelenin ardından balıkçılar mavi sulara açıldı.

        Törene, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Akdeniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, balıkçılar ve davetliler katıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Akdeniz
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