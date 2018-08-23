Yurt genelinde bayram tatilinin 9 güne çıkması ve tatilcilerin deniz kenarına, sahil kentlerine hücum etmesinin ardından bayramın üçüncü gününde dün objektiflere benzer fotoğraflar yansıdı. Akdeniz'in incisi Çeşme, Bodrum gibi turizm merkezlerin yanı sıra Mersin sahilinde de Düzce'nin Akçakoca ilçesi kıyılarında da sıcak havadan bunalan vatandaşlar denize hücum etti. İşte sahil beldelerinde, 'İğne atsan yere düşmez' dedirten fotoğraflar...

MERSİN'DE TURİZM TESİSLERİ DOLDU

Mersin'de 9 günlük tatil nedeniyle turistik tesislerde yer kalmadığı öğrenildi. Deniz suyu sıcaklığının 29.8 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar sahillerde yer bulmakta da zorlandı.

ÇEŞME'DE PLAJLARA ÇADIRLAR KURULDU

İzmir'in Çeşme İlçesi, yıl içindeki nüfusunun 25 katı bir ilgi gördü. Yazın son günlerini deniz, güneş ve kumla geçinmek için Çeşme'ye akın edenler otellerde yer bulamayınca sahilde çadırlar kurdu.

BODRUM HER ZAMANKİ GİBİ...

Turizmin başkenti Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde Paşatarlası, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Yalıkavak sahillerinde vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Günübirlik gelenler de aileleriyle sahil kenarlarında güzel havanın keyfini çıkardı.

KARADENİZ'İN İNCİSİ 'AKÇAKOCA'YA İLGİ YOĞUNLUĞU

Düzce'nin Akçakoca İlçesi sahili de bayramın üçüncü gününde ilçe sakinlerinin yanısıra özellikle İstanbul'dan tatil için gidenlerle doldu taştı. Yaklaşık 38 kilometre kumsalı, 3 mavi bayraklı plajı ile bölgenin en önemli turizm alanlarından biri olan Akçakoca'da sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillere akın etti.

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